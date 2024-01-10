В Крыму ввели в эксплатацию два детских сада

Разрешения на ввод в эксплуатацию от застройщика ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление РК» выдали детскому саду в евпаторийском районе Исмаил-Бей и Симферополе на пересечении улиц Хайри Эмир-заде и Уркуста.