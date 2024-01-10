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Крымское информационное агентство

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В Крыму ввели в эксплатацию два детских сада

В Крыму ввели в эксплатацию два детских сада

Разрешения на ввод в эксплуатацию от застройщика ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление РК» выдали детскому саду в евпаторийском районе Исмаил-Бей и Симферополе на пересечении улиц Хайри Эмир-заде и Уркуста.

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