Путин призвал тщательнее подходить к развитию инфраструктуры регионов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проработать предложения по развитию инфраструктуры в регионах, потому что «с кондачка» такие серьезные вопросы решать нельзя.
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