Кравчук заявил, что из-за «диктатора Лукашенко» возникли проблемы с переговорами по Донбассу

Глава украинской делегации на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск не может оставаться переговорной площадкой из-за «диктаторского поведения» президента Белоруссии Александра Лукашенко.