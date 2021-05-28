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Кравчук заявил, что из-за «диктатора Лукашенко» возникли проблемы с переговорами по Донбассу

Кравчук заявил, что из-за «диктатора Лукашенко» возникли проблемы с переговорами по Донбассу

Глава украинской делегации на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск не может оставаться переговорной площадкой из-за «диктаторского поведения» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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