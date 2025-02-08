Диверсанты заложили пластид в FPV-очки для российских бойцов

Российские военные стали мишенью диверсионной операции, в рамках которой использовались FPV-очки. Об этом ТАСС рассказал Игорь Потапов, представитель компании, которая поставляет на линию соприкосновения средства РЭБ.
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