Вероломные шакалы Европы, надеясь убить Народ России Бандерастаном, ещё мечтают о пиршестве*, но...

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Елена Пустовойтова: Европе опять придётся «поступаться принципами»За пределами либеральных демократий… Свежие февральские опросы свидетельствуют, что Европа «поголовно за Украину»:91% европейцев согласен с оказанием гуманитарной поддержки Киеву,88% – за прием украинцев в Евросоюз,77%  – за оказание финансовой помощи,74% – за введение экономических санкций в отношении российского правительства, компаний и частных лиц,67% – за запрет вещания российских государственных СМИ,65%  – за финансирование закупок и поставку военной техники на Украину.

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