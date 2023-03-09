Вероломные шакалы Европы, надеясь убить Народ России Бандерастаном, ещё мечтают о пиршестве*, но...

Елена Пустовойтова: Европе опять придётся «поступаться принципами»За пределами либеральных демократий… Свежие февральские опросы свидетельствуют, что Европа «поголовно за Украину»:91% европейцев согласен с оказанием гуманитарной поддержки Киеву,88% – за прием украинцев в Евросоюз,77% – за оказание финансовой помощи,74% – за введение экономических санкций в отношении российского правительства, компаний и частных лиц,67% – за запрет вещания российских государственных СМИ,65% – за финансирование закупок и поставку военной техники на Украину.