Перечислены самые трендовые наряды на выпускной в 2025 году

Бывшие школьники проведут ревизию гардероба родителей Сейчас в моде винтаж 20-летней давности, поэтому смело можно провести ревизию в гардеробе мамы и папы — платья из 90-х сегодня снова выглядят актуально, сообщила радио Sputnik член Союза дизайнеров России Светлана Костенко.