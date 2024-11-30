Тем временем власти Грузии отказались от вступления в Евросоюз как минимум до 2028-го. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране и уличные беспорядки в центре Тбилиси.
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Тем временем власти Грузии отказались от вступления в Евросоюз как минимум до 2028-го. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране и уличные беспорядки в центре Тбилиси.
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