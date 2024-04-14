Мигранты в России – хитрый план Запада и российской пятой колонны

Татьянка Яцук

Честно- мне страшно... я голосовала за Путина, и у меня вопрос- почему мне должно быть страшно в моей стране, в которой родились мой отец и моя мать, и в которой родили меня- почему? ....Почему Затулину наплевать на мою безопасность и безопасность моих близких, но при этом он печётся о мигрантах, очень расстроился по поводу закона о запрете фиктивных браков мигрантами и страсть как переживает, что без этого они не получат ВНЖ и им будет нечем кормить свои семьи- ПОЧЕМУ приоритет на стороне мигрантов, а не на стороне коренных россиян? Почему Хуснуллину так же, как и Затулину наплевать на безопасность нашу и наших детей- какие цели они преследуют? Они пекутся о России или....??????? Они точно об экономике, за экономику, которую не поднимешь шаурмой, распространением наркоты, и нарушением российских законов, или они совсем- совсем на другую "тему" работают с завидным усердием? Может неким структурам на западе очень по нраву такое усердие?.....