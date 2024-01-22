Психолог Штейнбрехер: не стоит сохранять несчастливый брак ради детей

Многие супружеские пары, в которых больше нет любви, пытаются сохранить отношения ради детей. Жизнь в такой несчастливой семье только вредит ребенку, сообщила педагог-психолог Натали Штейнбрехер в беседе с РИАМО.
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