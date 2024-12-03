За 13 лет бесплатную землю получили 17,5 тысячи многодетных семей

С начала 2024 года в Свердловской области 353 многодетных семьи получили бесплатные земельные участки для строительства индивидуального жилья, а еще 450 семей предпочли вместо земли получить социальные выплаты по 200 тысяч рублей, сообщили в ДИПе.
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