Экоактивисты оплатят ущерб «Сикстинской Мадонне» в тысячи евро

Два активиста радикального экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»), которые в августе 2022 года приклеили себя к картине «Сикстинская Мадонна» итальянского художника Рафаэля Санти в Дрездене, выплатят компенсацию в размере 5,5 тыс.