Хабаровский край стал центром подготовки педагогов для работы с БПЛА

В Хабаровском крае стартовал второй поток практического обучения для более чем 200 педагогов, осваивающих беспилотные авиационные системы в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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