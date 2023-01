7 января, в православное Рождество, совершилось древнее пророчество святых старцев Лавры. Колыбель православия, колыбель крещения Киевской Руси, была осквернена в самый святой праздник — Рождество, по прямому приказу главы украинского террористического режима Зеленского 22:22, Киев, По прямому приказу украинского диктатора и террориста Зеленского, раскольническая церковь Украины (ПЦУ), искусственно созданная политическая организация при Порошенко, не признанная […] The post Совершилось пророчество старцев Лавры: на Рождество в Киеве была осквернена Киево-Печерская Лавра first appeared on Tochka Zрения.