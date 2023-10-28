Косачев указал на эмоциональность голосования в ГА ООН по Ближнему Востоку

Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев назвал в своем Telegram-канале голосование в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по палестино-израильскому конфликту более эмоциональным, чем политическим.
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