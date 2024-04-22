На орловской объездной в срочном порядке закрыли опасною заправку

Внеплановая проверка инспектором Приокского Управления Ростехнадзора газозаправочной автомобильной станции ООО «ПК НефтеГазСервис» в районе орловской объездной дороги выявила многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.
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