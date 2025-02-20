🇺🇸🇹🇯 USAID закрыт — в Таджикистане паника В таджикском сегменте интернета наблюдается хаос после закрытия USAID.
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🇺🇸🇹🇯 USAID закрыт — в Таджикистане паника В таджикском сегменте интернета наблюдается хаос после закрытия USAID.
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