Суд исключил ключевые признания обвиняемого в организации терактов 11 сентября

Один из узнаваемых снимков крупнейшего теракта в истории США -- атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года © Reuters Судья военной комиссии США запретил обвинению использовать показания Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают организатором терактов 11 сентября 2001 года.