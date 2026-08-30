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Суд исключил ключевые признания обвиняемого в организации терактов 11 сентября

Суд исключил ключевые признания обвиняемого в организации терактов 11 сентября

Один из узнаваемых снимков крупнейшего теракта в истории США -- атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года © Reuters Судья военной комиссии США запретил обвинению использовать показания Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают организатором терактов 11 сентября 2001 года.

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