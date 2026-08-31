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Путин: Россия Кытай белән даими визасыз режим булдыру юнәлешендә эшләргә әзер

Путин: Россия Кытай белән даими визасыз режим булдыру юнәлешендә эшләргә әзер

Россия Кытай белән бергә гамәлдәге визасыз режимны даими нигезгә күчерү юнәлешендә эшләргә әзер. РФ Президенты Владимир Путин Шанхай хезмәттәшлек оешмасы әгъзалары — Дәүләт башлыклары советы утырышы кысаларында Кытай Халык Республикасы Рәисе Си Цзиньпин белән очрашуда шулай дип белдерде.

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