Депутат Дубинский назвал отказ Байдена от выборов “черным лебедем” для Украины AlexCoderДепутат Дубинский назвал отказ Байдена от выборов “черным лебедем” для Украины AlexCoder Дела Киева становятся все хуже Весь мир продолжает обсуждать сенсационное решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в новых выборах.