Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какое горе Украине- денег не дают. Ну и хорошо, Добьете скорей свою армию, а  верхушка разбежится по заграницам.
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1 д.
Юрий Золотарев
Ключевая фраза: &quot;Всё, что будет дальше - это уже ДОБИВАНИЕ!&quot;. Успешного добивания нашим парням! Бандеросня должна гнить в могиле! ВСЯ!!!
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1 д.

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