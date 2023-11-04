Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023
Комментарии
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Регина Толстоброва
Какое горе Украине- денег не дают. Ну и хорошо, Добьете скорей свою армию, а верхушка разбежится по заграницам.
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1 д.
Юрий Золотарев
Ключевая фраза: "Всё, что будет дальше - это уже ДОБИВАНИЕ!". Успешного добивания нашим парням! Бандеросня должна гнить в могиле! ВСЯ!!!
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1 д.
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