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Энтомолог Нейлор объяснил, почему В Европе нашествие постельных клопов

Энтомолог Нейлор объяснил, почему В Европе нашествие постельных клопов

Аномальная жара в Европе спровоцировала нашествие постельных клопов. Энтомолог Ричард Нейлор объясняет, почему высокая температура ускоряет размножение насекомых и как защитить свой дом.

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