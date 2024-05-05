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Юрист: Никто не отменял состязательность и равноправие на процессе

Юрист: Никто не отменял состязательность и равноправие на процессе

Претензии правоохранителей по делу «Макфы» не должны затрагивать имущество семей экс-политиков, приобретенное на законные доходы, считает партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры» Арам Григорян.

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