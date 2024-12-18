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В Раде всплыли подробности: Издевательства над украинскими военными стали тотальными

В Раде всплыли подробности: Издевательства над украинскими военными стали тотальными

В украинский военных частях творится самый настоящий беспредел с избиениями и вымогательствами. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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