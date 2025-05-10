Гениальное на 9 мая

Надежда

Вчера меня на Красной площади поразила супружеская пара. Ей-103 года, а ему-106! Супруга выглядела моложе и бодро отвечала на все вопросы, а дедушка, конечно, уже нуждается в посторонней помощи, но тоже еще стоял и отвечал на вопросы журналиста. Вот какие у нас люди старшего поколения, прошедшие столько испытаний с огромным мужеством и достоинством!)✌️🇷🇺