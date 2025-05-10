СЛУЧАЙ С ВЕТЕРАНОМ У моего соседа по даче есть Дед. С Большой буквы. Герой. Настоящий. Воевавший.
Гениальное на 9 мая
Комментарии
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Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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5 час.
chertopolog Киселева
Бесподобно!!!👍👍👍
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4 час.
Надежда
Вчера меня на Красной площади поразила супружеская пара. Ей-103 года, а ему-106! Супруга выглядела моложе и бодро отвечала на все вопросы, а дедушка, конечно, уже нуждается в посторонней помощи, но тоже еще стоял и отвечал на вопросы журналиста. Вот какие у нас люди старшего поколения, прошедшие столько испытаний с огромным мужеством и достоинством!)✌️🇷🇺
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4 час.
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