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Газета.ру

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Во Владивостоке сильный ветер выбросил на берег 100-метровый сухогруз

Во Владивостоке сильный ветер выбросил на берег 100-метровый сухогруз

Во Владивостоке на берег выбросило огромный сухогруз. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.Сильный северный ветер сорвал с якоря в районе Эгершельда 100-метровое судно «Русский Восток».

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