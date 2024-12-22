Приморского чиновника отправили под домашний арест за покупку американского джипа

В Приморском крае главу Тавричанкинского сельского поселения отправили под домашний арест. Его подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).
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