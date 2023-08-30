Медвежий угол

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На могиле Пригожина оставили неоднозначное стихотворение Бродского...

На могиле Пригожина оставили неоднозначное стихотворение Бродского...

"Мёртв или жив?" На могиле Пригожина положили листок со стихотворением Бродского. Пригожин 2023  Как люди прощаются с Пригожиным.

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Комментарии
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Алексей Тан
По реакции, на таких как Пригожины.... сразу видно... кто коренной житель России а кто инородец и скрытый ВРАГ... русских и России.
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3 час.
Игорь Человек
Неоднозначный был человек. Но мне жаль его.  Как покажется не странно многим. Он сделал многое для нас и страны
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3 час.
Константин Котельников
В &quot;новой России&quot; и Солженицын &quot;писатель&quot;!
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3 час.

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