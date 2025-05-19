Польша после выборов сохранит антироссийский курс

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли кандидат от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, свидетельствуют данные экзитпола Ipsos по итогам первого тура выборов, состоявшихся 18 мая.
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