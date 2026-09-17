Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ

Уровень развития технологий ИИ позволяет в прямом эфире подменять картинку видеотрансляции, этим могут воспользоваться злоумышленники во время выборов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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