Бразильская сторона сумела заправить самолет Лаврова

Бразилия заправила самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова и подготовила к полету.Официальный представитель ведомства Мария Захарова дала комментарий по поводу публикаций СМИ, утверждавших о том, что Ил-96 боялись заправлять топливом из-за возможных санкций.