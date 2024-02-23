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Бразильская сторона сумела заправить самолет Лаврова

Бразильская сторона сумела заправить самолет Лаврова

Бразилия заправила самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова и подготовила к полету.Официальный представитель ведомства Мария Захарова дала комментарий по поводу публикаций СМИ, утверждавших о том, что Ил-96 боялись заправлять топливом из-за возможных санкций.

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Комментарии
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Петр Ядренников
Запросили таксу в два конца?!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Страна колония.
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2 час.

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