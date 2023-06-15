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Губернатор рассказал, что сейчас происходит с автозаводами в Петербурге

Губернатор рассказал, что сейчас происходит с автозаводами в Петербурге

АВТОВАЗ с партнером запускают линию по сборке автомобилей в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Это очень важное для города событие, подтверждающее мощный промышленный потенциал Петербурга, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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