Губернатор рассказал, что сейчас происходит с автозаводами в Петербурге

АВТОВАЗ с партнером запускают линию по сборке автомобилей в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Это очень важное для города событие, подтверждающее мощный промышленный потенциал Петербурга, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.