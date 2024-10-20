Пропал 78-летний мужчина в Калужской области

Поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” в Калужской области объявил о поиске 78-летнего Сергея Маврушина, который пропал 17 октября в СНТ Союз, село Недельное Малоярославецкого районаПоисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Калужской области объявил о поиске 78-летнего Сергея Маврушина, который пропал 17 октября в СНТ Союз, село Недельное Малоярославецкого района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)