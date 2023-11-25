Эксперт объяснил выгоду для США от продолжения поддержки Украины

Запад не откажется от поддержки Украины, которая является сравнительно недорогим в глобальных масштабах инструментом для противостояния с Россией, заявил в беседе с РЕН ТВ военный эксперт Денис Денисов, комментируя заявления главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон якобы был категорически против подписания мирного договора между Киевом и Москвой.