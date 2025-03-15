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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер Паралимпиады Маргиев: «Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них»

Маргиев специализируется в прыжках в высоту. На Паралимпийских играх в Париже он завоевал бронзу.  — Непосредственно перед Паралимпийскими играми в Париже мы готовились в Новогорске три недели со сборной страны.

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