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У новичка «Буллс» Джастина Льюиса подозрение на разрыв крестообразных связок

У новичка «Буллс» Джастина Льюиса подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Льюис не был выбран на драфте-2022, но уже 7 июля «Чикаго» подписал с ним двусторонний контракт.

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