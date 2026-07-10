Легенда ЦСКА Пономарев объяснил вылет США с ЧМ-2026 вмешательством Трампа

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что скандал с красной карточкой игрока сборной США Фоларина Балогуна и просьбой президента США Дональда Трампа об ее отмене перекроил спортивное право.