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США уличили в продолжении попыток завербовать дипломатов РФ

Спецслужбы США не прекращают попытки завербовать сотрудников постпредства России при ООН. Об этом заявила во время заседания Комитета по сношениям ООН со страной пребывания заместитель постоянного представителя РФ при организации Мария Заболоцкая.

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