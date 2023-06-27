Джеко и другие легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер (Fotospor)

Турецкий клуб должен сыграть в Кубке PARI Премьер. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Как сообщает Fotospor, из-за политической ситуации футболисты «Фенербахче» не восприняли перспективу поездки в Россию позитивно.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии