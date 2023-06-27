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Джеко и другие легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер (Fotospor)

Турецкий клуб должен сыграть в Кубке PARI Премьер. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.  Как сообщает Fotospor, из-за политической ситуации футболисты «Фенербахче» не восприняли перспективу поездки в Россию позитивно.

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