Покупатели вторичного жилья переходят из столицы в Подмосковье

Переориентация на рынок вторичной недвижимости Подмосковья из Москвы — закономерное следствие роста ключевой и ипотечной ставок, сказала «Известиям» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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