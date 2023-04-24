smi.today

4 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Красивый такой КИСЯ!!В Приморье редкий...
  • Зоя
    не будет никакого контрнаступа.... давно истощились...и ничего им уже не поможет..разве что просто поубивать остатки ...Почему Украина не...
  • Nina Pudikova
    Краинцы живут по анекдоту: "Опять хочу в Париж! Ты был в Париже? Нет, опять хочу..." Хотелка только и работает!!!Будем захватывать...

Теперь за несогласие с властями России – пожизненное заключение

Теперь за несогласие с властями России – пожизненное заключение

Российские законодатели во вторник проголосовали за введение пожизненных сроков для осужденных за государственную измену, что является частью согласованного стремления после начала СВО ужесточить наказание инакомыслящих и предполагаемых предателей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх