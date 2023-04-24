Теперь за несогласие с властями России – пожизненное заключение

Российские законодатели во вторник проголосовали за введение пожизненных сроков для осужденных за государственную измену, что является частью согласованного стремления после начала СВО ужесточить наказание инакомыслящих и предполагаемых предателей.
Российские законодатели во вторник проголосовали за введение пожизненных сроков для осужденных за государственную измену, что является частью согласованного стремления после начала СВО ужесточить наказание инакомыслящих и предполагаемых предателей.
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