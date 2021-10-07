Темы дняБизнес и финансы"У всех в Ашане полные корзины, а вы всё жалуетесь" Птица Певчая Примерно так мне написали в ответ на статью об обнищании россиян.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаЯ тоже когда бывая в АШАНе ,и вижу битком набитые большие тележки ,всегда удивляюсь -как можно столько жрать . Я москвичка ,и при СССР москвичи питались очень скромно , брали по 150-200-300 граммов колбасы и сыра . Это приезжие брали колбасу целыми батонами .Комментировать
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