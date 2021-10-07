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"У всех в Ашане полные корзины, а вы всё жалуетесь"

"У всех в Ашане полные корзины, а вы всё жалуетесь"

Птица Певчая Примерно так мне написали в ответ на статью об обнищании россиян.

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Ирина
Я тоже когда бывая в АШАНе ,и вижу битком набитые большие тележки ,всегда удивляюсь -как можно столько жрать . Я москвичка ,и при СССР москвичи питались очень скромно , брали по 150-200-300 граммов колбасы и сыра . Это приезжие брали колбасу целыми батонами .

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