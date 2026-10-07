Бизнес выделил главные проблемы внедрения цифрового рубля

Российскому бизнесу не хватает готовых IT-решений и специалистов для внедрения цифрового рубля. По данным совместного исследования «Фланта» и «Диасофта», на которое ссылаются «Ведомости», 32% участников опроса назвали главным препятствием отсутствие готовых продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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