Моя семья. Счас...
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Я нашёл тебя, длинношеее

Я нашёл тебя, длинношеее

Собираюсь в гараж за машиной, чтобы отправиться по делам в соседний город. Выхожу из подъезда, а мне навстречу соседи с первого этажа – Валентина Иосифовна с супругом Игорем Моисеевичем и внуком Дениской.

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