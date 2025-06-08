Я нашёл тебя, длинношеее

Собираюсь в гараж за машиной, чтобы отправиться по делам в соседний город. Выхожу из подъезда, а мне навстречу соседи с первого этажа – Валентина Иосифовна с супругом Игорем Моисеевичем и внуком Дениской.
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