300 огнетушителей отправили из Архангельска в Курскую область

МЧС России проводит работу по оказанию помощи пострадавшему населению.Накануне пресс-служба МЧС России по Архангельской области сообщила, что совместно с правительством региона и различными организациями был организован сбор огнетушителей.
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