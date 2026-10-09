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Минюст признал иноагентами четырех человек и Telegram-канал

Минюст признал иноагентами четырех человек и Telegram-канал

В реестр иностранных агентов внесены кинокритик Теймур Алиев, юрист и новосибирский активист Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев (Пхармат), религиозный деятель из Башкирии Ишмурат Хайбуллин и Tеlegram-канал "Плохая куряночка".

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