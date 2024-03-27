Александр Шепелюк: «В театре «На Литейном» работают семь цехов»

В преддверии Международного дня театра «Петербургский дневник» побывал за кулисами театра «На Литейном» и узнал, кто стоит за визуальным оформлением постановок В каждом театре существует несколько цехов, которые отвечают за характер и атмосферу каждого спектакля.
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