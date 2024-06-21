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Представитель молдавской общественной организации: граждане не хотят в ЕС

Представитель молдавской общественной организации: граждане не хотят в ЕС

Представитель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Фёдорова прокомментировала в беседе с RT подписание президентом Молдавии Майей Санду указа о начале переговоров о вступлении республики в Европейский союз.

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