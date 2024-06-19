Вы нарушили ПДД — тянет на лишение ВУ. Инспектор говорит, что есть запись нарушения, но не хочет показывать её. Что делать?

Приветствую всех автолюбителей. Сразу хочу задать вопрос по теме статьи, прежде чем приступить к своему повествованию: как давно вы общались тет-а-тет с инспектором в его машине, либо через стекло своего автомобиля? Почему-то мне кажется, что многие ответят примерно так: "Уже и не вспомню, когда такое было последний раз…" Абсолютно то же самое я ответил бы, […] Сообщение Вы нарушили ПДД — тянет на лишение ВУ.