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Дзен Дневник

4 подписчика

Вы нарушили ПДД — тянет на лишение ВУ. Инспектор говорит, что есть запись нарушения, но не хочет показывать её. Что делать?

Вы нарушили ПДД — тянет на лишение ВУ. Инспектор говорит, что есть запись нарушения, но не хочет показывать её. Что делать?

Приветствую всех автолюбителей. Сразу хочу задать вопрос по теме статьи, прежде чем приступить к своему повествованию: как давно вы общались тет-а-тет с инспектором в его машине, либо через стекло своего автомобиля? Почему-то мне кажется, что многие ответят примерно так: "Уже и не вспомню, когда такое было последний раз…" Абсолютно то же самое я ответил бы, […] Сообщение Вы нарушили ПДД — тянет на лишение ВУ.

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