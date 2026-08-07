В Барнауле приводят в порядок разметку на десятках городских улиц

Приоритет отдают местам концентрации ДТП и участкам с повышенной аварийностью В Барнауле перед началом нового учебного года приведут в порядок дорожную разметку на 59 пешеходных переходах возле образовательных учреждений.
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