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Футболист Козлов: Медиалигу невозможно сравнивать с чемпионатом Индии

Футболист Козлов: Медиалигу невозможно сравнивать с чемпионатом Индии

Фланговый форвард индийского "Мохаммедана" Евгений Козлов, выигравший вместе со своей командой чемпионат Индии после победы в решающем матче над "Шиллонг Лайонг" (2:1), рассказала о том, почему выбрал эти команду и лигу, а не, например, медиафутбол.

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